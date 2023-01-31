Путин одобрил создание совместных с Белоруссией центров подготовки военных
Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о создании совместных с Белоруссией центров подготовки военных двух стран, такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Как указано в документе, Путин поручил Минобороны при участии МИДа провести переговоры с Белоруссией, после чего подписать соответствующее соглашение.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект этого соглашения еще в конце октября 2022 г.
До этого, 10 октября, Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. После этого началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики.
С 16 января по 1 февраля в Белоруссии проводятся летно-тактические учения Союзного государства. Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».