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Путин одобрил создание совместных с Белоруссией центров подготовки военных

Ведомости

Президент России Владимир Путин одобрил предложение правительства о создании совместных с Белоруссией центров подготовки военных двух стран, такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Как указано в документе, Путин поручил Минобороны при участии МИДа провести переговоры с Белоруссией, после чего подписать соответствующее соглашение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект этого соглашения еще в конце октября 2022 г.

До этого, 10 октября, Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. После этого началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на территории республики.

С 16 января по 1 февраля в Белоруссии проводятся летно-тактические учения Союзного государства. Главной целью учений названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных