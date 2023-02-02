В Госдуму внесли проект о праве командира назначать арест сержантам и прапорщикам
В Государственную думу внесли законопроект о праве командиров назначать дисциплинарные аресты прапорщикам и сержантам во время мобилизации и военного положения без судебного решения. Об этом сказано на сайте парламента.
Как пояснили авторы инициативы, в период мобилизации, действия военного положения и в военное время особо актуален вопрос соблюдения военнослужащими воинской дисциплины, в том числе через применение к ним дисциплинарного ареста. Документ уже направлен председателю ГД Вячеславу Володину.
В записке уточняется, что гарнизонные военные суды находятся далеко от мест дислокации войск, что «существенно увеличивает время наложения дисциплинарного взыскания и потребует отвлечения от выполнения боевых задач». Помимо прапорщиков и сержантов, дисциплинарное взыскание коснется мичманов, старшин, солдат и матросов, проходящих службу по контракту, а также мобилизованных, за исключением офицеров.
Проект внесли депутаты ГД Андрей Картаполов и Андрей Краснов. В случае принятия законопроекта будут внесены изменения в Федеральные законы «О статусе военнослужащих» и «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».