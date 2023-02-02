В Госдуму внесли проект о праве командира назначать арест сержантам и прапорщикам

В записке уточняется, что гарнизонные военные суды находятся далеко от мест дислокации войск, что «существенно увеличивает время наложения дисциплинарного взыскания и потребует отвлечения от выполнения боевых задач». Помимо прапорщиков и сержантов, дисциплинарное взыскание коснется мичманов, старшин, солдат и матросов, проходящих службу по контракту, а также мобилизованных, за исключением офицеров.