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В Госдуму внесли проект о праве командира назначать арест сержантам и прапорщикам

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект о праве командиров назначать дисциплинарные аресты прапорщикам и сержантам во время мобилизации и военного положения без судебного решения. Об этом сказано на сайте парламента.

Как пояснили авторы инициативы, в период мобилизации, действия военного положения и в военное время особо актуален вопрос соблюдения военнослужащими воинской дисциплины, в том числе через применение к ним дисциплинарного ареста. Документ уже направлен председателю ГД Вячеславу Володину.

В записке уточняется, что гарнизонные военные суды находятся далеко от мест дислокации войск, что «существенно увеличивает время наложения дисциплинарного взыскания и потребует отвлечения от выполнения боевых задач». Помимо прапорщиков и сержантов, дисциплинарное взыскание коснется мичманов, старшин, солдат и матросов, проходящих службу по контракту, а также мобилизованных, за исключением офицеров.

Проект внесли депутаты ГД Андрей Картаполов и Андрей Краснов. В случае принятия законопроекта будут внесены изменения в Федеральные законы «О статусе военнослужащих» и «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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