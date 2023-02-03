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Мишустин заявил о возможности замены российскими аналогами до 85% софта

Ведомости

Российские аналоги способны практически полностью заменить около 85% иностранного программного обеспечения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме Digital Almaty.

«Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств», – отметил премьер-министр. Также он подчеркнул, что в правительстве поддерживают создание новых программных продуктов. 

Мишустин предложил сотрудничество партнерам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и другими дружественными государствами в технологической сфере. По его словам, России «есть что предложить».

После начала военной операции на Украине часть западных IT-компаний объявили об уходе с российского рынка. В число покинувших российский рынок вошли такие IT-гиганты, как CiscoSAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson. В июне 2022 г. российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, столкнулись с проблемой продления лицензии на ранее приобретенную у этих американских вендоров технику.

В Минпромторге заявляли, что предприятиям помогают внедрить российское ПО, возмещая до 50% затрат на разработку цифровых платформ. По данным министерства, на это в бюджете заложены 1 млрд 800 млн рублей ежегодно. Также Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на создание и внедрение цифровых продуктов на предприятиях, писал «Коммерсантъ».

В Минпромторге заявляли, что предприятиям помогают внедрить российское ПО, возмещая до 50% затрат на разработку цифровых платформ. По данным министерства, на это в бюджете заложены 1 млрд 800 млн руб. ежегодно. Также Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на создание и внедрение цифровых продуктов на предприятиях, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных