Мишустин заявил о возможности замены российскими аналогами до 85% софта

После начала военной операции на Украине часть западных IT-компаний объявили об уходе с российского рынка. В число покинувших российский рынок вошли такие IT-гиганты, как Cisco, SAP, Oracle, IBM, Nokia и Ericsson. В июне 2022 г. российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, столкнулись с проблемой продления лицензии на ранее приобретенную у этих американских вендоров технику.



В Минпромторге заявляли, что предприятиям помогают внедрить российское ПО, возмещая до 50% затрат на разработку цифровых платформ. По данным министерства, на это в бюджете заложены 1 млрд 800 млн рублей ежегодно. Также Фонд развития промышленности предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на создание и внедрение цифровых продуктов на предприятиях, писал «Коммерсантъ».