Оборудование Cisco и IBM осталось без лицензий

Оборудование Cisco и IBM осталось без лицензийПараллельный импорт эту проблему решить не поможет, предупреждают эксперты
Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную у этих американских вендоров технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил представитель крупной российской IT-компании. Такие лицензии необходимо приобретать для активации нового оборудования или для продолжения работы и техобслуживания ранее закупленного.
Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, гораздо реже – на два или три года, рассказал представитель IT-компании. Это означает, что по истечении срока действия ранее приобретенных лицензий оборудование перестанет работать, пояснил он.
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