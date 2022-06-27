Оборудование Cisco и IBM осталось без лицензий

Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретенную у этих американских вендоров технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил представитель крупной российской IT-компании. Такие лицензии необходимо приобретать для активации нового оборудования или для продолжения работы и техобслуживания ранее закупленного.