Минобороны сообщило об уничтожении норвежского зенитного комплекса NASAMS

Об отправке на Украину ЗРК NASAMS 22 января сообщил министр обороны США Ллойд Остин. В Пентагоне тогда сообщили, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.