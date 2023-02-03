Минобороны сообщило об уничтожении норвежского зенитного комплекса NASAMS
Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине зенитный норвежский ракетный комплекс NASAMS, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс «NASAMS» производства Норвегии», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
NASAMS — это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Он может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.
Об отправке на Украину ЗРК NASAMS 22 января сообщил министр обороны США Ллойд Остин. В Пентагоне тогда сообщили, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.