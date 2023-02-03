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Минобороны сообщило об уничтожении норвежского зенитного комплекса NASAMS

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Российские военные уничтожили в зоне спецоперации на Украине зенитный норвежский ракетный комплекс NASAMS, передает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и зенитный ракетный комплекс «NASAMS» производства Норвегии», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что в районе населенного пункта Червоноармейское Херсонской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

NASAMS — это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Он может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели.

Об отправке на Украину ЗРК NASAMS 22 января сообщил министр обороны США Ллойд Остин. В Пентагоне тогда сообщили, что США отправят на Украину очередной пакет военной помощи на сумму $2,5 млрд. В рамках нового пакета Вашингтон передаст Киеву 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. В частности, официальный представитель МИДа Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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