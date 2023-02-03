Минобороны России сообщило о взятии более выгодных рубежей на Донецком направлении

На Запорожском направлении в результате ударов ВС РФ украинская сторона потеряла гаубицу М-777, две гаубицы Д-20, а также гаубицу Д-30. На Херсонском направлении были уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, под Антоновкой была уничтожена система РСЗО HIMARS, а под Красноармейском в ДНР – норвежский ЗРК NASAMS.