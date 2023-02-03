Минобороны России сообщило о взятии более выгодных рубежей на Донецком направлении
Российские войска в результате наступательных действий на Донецком направлении заняли более выгодные позиции, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица «МСТА-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», – рассказали там.
На остальных направлениях ВС России продолжили наносить удары авиацией и артиллерией. Так, на Купянском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в районах нескольких населенных пунктов в ЛНР и Харьковской области. На Краснолиманском направлении было уничтожено до 60 военных, а также гаубицы Д-20 и М-777 американского производства.
На Запорожском направлении в результате ударов ВС РФ украинская сторона потеряла гаубицу М-777, две гаубицы Д-20, а также гаубицу Д-30. На Херсонском направлении были уничтожены самоходная гаубица «Акация» и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Кроме того, под Антоновкой была уничтожена система РСЗО HIMARS, а под Красноармейском в ДНР – норвежский ЗРК NASAMS.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.