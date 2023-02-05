Захарова ответила на слова Борреля о неучастии ЕС в конфликте на Украине

Боррель в интервью газете El País заявил, что Украине, по его мнению, надо помогать всеми возможными способами. »Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]. Невоенное поведение означает прямое неучастие в войне. Мы были бы воюющей стороной, если бы ввели войска, чего уж точно не было на повестке дня, никогда не было», – сказал глава дипломатии ЕС, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву самолетов.