Захарова ответила на слова Борреля о неучастии ЕС в конфликте на Украине
Военные стран Евросоюза давно отправлены на Украине, в адекватности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля есть «большие сомнения», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова таким образом ответила на слова Борреля, который заявил газете El País об отсутствии в ЕС планов вводить войска на территорию Украины
«Страны – члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте». У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину», – написала Захарова.
По ее словам, военные ЕС были отправлены на Украине «в виде инструкторов, спецслужб и наемников», а началось это еще задолго до 2022 г..
Боррель в интервью газете El País заявил, что Украине, по его мнению, надо помогать всеми возможными способами. »Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]. Невоенное поведение означает прямое неучастие в войне. Мы были бы воюющей стороной, если бы ввели войска, чего уж точно не было на повестке дня, никогда не было», – сказал глава дипломатии ЕС, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву самолетов.
Ранее в феврале Боррель заявил, что тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 000 украинских военных. В своем Twitter он также отметил, что ЕС предоставит 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию. Глава дипломатии ЕС также сообщал, что передача Украине истребителей не стоит на повестке дня в Евросоюзе, а этот вопрос может вызвать разногласия среди стран содружества.