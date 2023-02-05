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Захарова ответила на слова Борреля о неучастии ЕС в конфликте на Украине

Ведомости

Военные стран Евросоюза давно отправлены на Украине, в адекватности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля есть «большие сомнения», заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова таким образом ответила на слова Борреля, который заявил газете El País об отсутствии в ЕС планов вводить войска на территорию Украины 

«Страны – члены Евросоюза никогда не рассматривали и не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину для участия в конфликте». У меня большие сомнения в адекватности садовника Борреля. Военные стран-членов ЕС уже давно отправлены на Украину», – написала Захарова.

По ее словам, военные ЕС были отправлены на Украине «в виде инструкторов, спецслужб и наемников», а началось это еще задолго до 2022 г..

Ранее по теме: Боррель заявил, что миссия ЕС подготовит 30 000 украинских военных

Боррель в интервью газете El País заявил, что Украине, по его мнению, надо помогать всеми возможными способами. »Принимая во внимание обстоятельства [статуса] невоюющей стороны, в которых мы хотим продолжать [оставаться]. Невоенное поведение означает прямое неучастие в войне. Мы были бы воюющей стороной, если бы ввели войска, чего уж точно не было на повестке дня, никогда не было», – сказал глава дипломатии ЕС, отвечая на вопрос о возможности поставки Киеву самолетов.

Ранее в феврале Боррель заявил, что тренировочная миссия Евросоюза подготовит 30 000 украинских военных. В своем Twitter он также отметил, что ЕС предоставит 25 млн евро на поддержку усилий по разминированию. Глава дипломатии ЕС также сообщал, что передача Украине истребителей не стоит на повестке дня в Евросоюзе, а этот вопрос может вызвать разногласия среди стран содружества. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных