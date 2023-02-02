Боррель заявил, что поставки истребителей Украине не стоят на повестке дня
Передача Украине истребителей не стоит на повестке дня в Евросоюзе, этот вопрос может вызвать разногласия среди стран содружества. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», — заявил он (цитата по El Pais).
Боррель подчеркнул, что сейчас страны ЕС должны сосредоточиться на отправке на Украину ранее анонсированных танков.
Заявление Борреля прозвучало после слов президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможность поставок боевых самолетов Украине. В МИД РФ сочли высказывание французского лидера абсурдным.
По данным Politico, после объявления о передаче Киеву танков страны НАТО стали активно обсуждать возможность поставок истребителей. Среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что «положительные сигналы» по этому вопросу подает Польша. Однако позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине.
Аналогичной позиции придерживаются в США и Германии. Президент США Джо Байден ранее отверг возможности поставки Кивеу истребителей, а канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал прекратить в Гермнаии дискуссии по этому вопросу.