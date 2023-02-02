Газета
Политика

Боррель заявил, что поставки истребителей Украине не стоят на повестке дня

Ведомости

Передача Украине истребителей не стоит на повестке дня в Евросоюзе, этот вопрос может вызвать разногласия среди стран содружества. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. 

«Моя работа заключается в том, чтобы пытаться достичь консенсуса, и один из лучших способов добиться этого — не занимать позиций, которые могут поставить его под угрозу», — заявил он (цитата по El Pais). 

Боррель подчеркнул, что сейчас страны ЕС должны сосредоточиться на отправке на Украину ранее анонсированных танков. 

Заявление Борреля прозвучало после слов президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил возможность поставок боевых самолетов Украине. В МИД РФ сочли высказывание французского лидера абсурдным.

По данным Politico, после объявления о передаче Киеву танков страны НАТО стали активно обсуждать возможность поставок истребителей. Среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявлял, что «положительные сигналы» по этому вопросу подает Польша. Однако позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине.

Аналогичной позиции придерживаются в США и Германии. Президент США Джо Байден ранее отверг возможности поставки Кивеу истребителей, а канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал прекратить в Гермнаии дискуссии по этому вопросу.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных