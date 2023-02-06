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СМИ: Украина требует от Израиля осудить действия РФ и кредит на $500 млн

Ведомости

Украина потребовала у Израиля осудить начатую Россией спецоперацию и предоставить кредит на $500 млн, пишет портал Walla со ссылкой на украинских и израильских чиновников.

По его данным, украинская сторона выдвинула список требований Израилю в преддверии предстоящего визита в Киев главы израильского МИДа Эли Коэна. Украинские власти требуют от Иерусалима выступить в поддержку территориальной целостности Украины и «мирного плана», предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским, а также организовать лечение в Израиле пострадавших украинских военных и гражданских.

Коэн встретится, как ожидается, со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также вновь откроет посольство Израиля в Киеве, которое было закрыто после начала СВО. Он также попросил о встрече с Зеленским. Украинская сторона считает, отмечает портал, что степень реагирования Коэном на ее запросы будет свидетельствовать об «искренности намерений Израиля».

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15 ноября 2022 г. Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, который проходил на Бали. Украинский лидер назвал десять пунктов «формулы мира», которые в том числе включают вывод российских войск, освобождение всех пленных и восстановление территориальной целостности страны. Он призвал мировых лидеров поддержать «мирный план» и подчеркнул, что Украина не согласится на перемирие и не пойдет на территориальные уступки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия украинских властей «нереалистичными и неадекватными». В Кремле заявили, что предложение украинского лидера подтверждает нежелание Киева вести переговоры. Турция при этом план поддержала.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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