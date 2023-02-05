Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что президент РФ Владимир Путин пообещал не убивать президента Украины Владимира Зеленского. Такое слово, по словам политика, он дал на встрече в Москве в начале марта прошлого года.
Путин и Беннет провели переговоры в Кремле 5 марта 2022 г., после начала специальной военной операции на Украине. Тогда сообщалось, что стороны не планируют делать заявления для СМИ по итогам встречи.
«Я знал, что Зеленский находится под угрозой, в бункере… Я сказал [Путину]: «Вы собираетесь убить Зеленского?» Он сказал: «Я не буду убивать Зеленского», — сказал Беннетт в интервью телеканалу Channel 12 (цитата по Times of Israel).
По словам экс-премьера Израиля, он спросил Путина, дает ли тот слово, что не будет устранять Зеленского. В ответ российский президент, по словам Беннета, повторял, что не будет этого делать, а также «согласился не настаивать на разоружении Киева».
После встречи с российским лидером, которая продлилась три часа, Беннет позвонил Зеленскому и передал слова Путина.
«[Зеленский] спросил меня: «Ты уверен?» Я ответил на 100 процентов. [Путин] не собирается вас убивать», – рассказал Беннет. Он добавил, что спустя два часа украинский президент «пошел в свой кабинет и сделал там селфи, заявив: «Я не боюсь».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г.. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.