Путин и премьер Израиля Беннет встретились в Москве
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводят переговоры в Кремле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
«Обсуждается ситуация вокруг Украины», — сказал Песков журналистам. Он добавил, что стороны не планируют делать заявления для СМИ по итогам встречи.
2 марта Путин и Беннет провели телефонный разговор. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран обсуждали «ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции» на Украине и в Донбассе. Этот телефонный разговор между Путиным и Беннетом стал вторым с момента начала спецоперации — до этого лидеры общались 27 февраля.