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Путин и премьер Израиля Беннет встретились в Москве

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводят переговоры в Кремле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

«Обсуждается ситуация вокруг Украины», — сказал Песков журналистам. Он добавил, что стороны не планируют делать заявления для СМИ по итогам встречи.

2 марта Путин и Беннет провели телефонный разговор. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран обсуждали «ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции» на Украине и в Донбассе. Этот телефонный разговор между Путиным и Беннетом стал вторым с момента начала спецоперации — до этого лидеры общались 27 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных