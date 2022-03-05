Путин и премьер Израиля Беннет встретились в Москве

2 марта Путин и Беннет провели телефонный разговор. Тогда пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры двух стран обсуждали «ситуацию вокруг проводимой Россией специальной военной операции» на Украине и в Донбассе. Этот телефонный разговор между Путиным и Беннетом стал вторым с момента начала спецоперации — до этого лидеры общались 27 февраля.