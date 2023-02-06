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Зеленский предложил продлить военное положение на Украине еще на 90 дней

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект с предложением продлить срок действия военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней, передает издание «Страна.ua».

Уточняется, что срок действия военного положения будет продлен 19 февраля, с момента официального опубликования документа. 

Власти Украины ввели военное положение в стране 24 февраля 2022 г. — в день начала спецоперации России. 25 февраля Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации. В этот же день глава государства объявил, что на Украине будут выдавать оружие всем желающим. 10 марта он также подписал закон, позволяющий гражданским лицам из числа украинских и иностранных граждан и лиц без гражданства применять огнестрельное оружие.

С тех пор действие указа о военном положении продлевалось неоднократно. В частности, с 22 мая оно несколько раз продлевалось на три месяца. В последний раз – в ноябре 2022 г., его действие должно завершиться 19 февраля. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В России 21 сентября 2022 г. объявили о частичной мобилизации. Призыв затронул состоящих в запасе и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что в мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка», однако указ о завершении мобилизационных мероприятий не подписан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных