В пресс-службе губернатора Красноярского края опровергли его возможную отставку
Губернатор Красноярского края Александр Усс не планирует уходить в отставку. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Зыблев.
«Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Усс может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы в 2023 г. По информации газеты, отставки губернаторов в 2023 г. будут точечными. Окончательные же решения будут приниматься по итогам опроса «Георейтинг» ФОМ: в феврале-марте социологи будут изучать социально-экономическую и политическую ситуацию в регионах, отмечал один из источников «Ведомостей». Среди кандидатов «на выход» (в апреле-мае) источники «Ведомостей» называли главу Чукотки Романа Копина.
Александр Усс работает на должности губернатора Красноярского края с 2017 г., до этого в течение 20 лет он возглавлял заксобрание региона. В ноябре 2022 г. Усс говорил о готовности участвовать в выборах и претендовать на второй срок в качестве губернатора.