В пресс-службе губернатора Красноярского края опровергли его возможную отставку

Ранее источники «Ведомостей» сообщили, что Усс может уйти в отставку весной и не пойти на очередные выборы в 2023 г. По информации газеты, отставки губернаторов в 2023 г. будут точечными. Окончательные же решения будут приниматься по итогам опроса «Георейтинг» ФОМ: в феврале-марте социологи будут изучать социально-экономическую и политическую ситуацию в регионах, отмечал один из источников «Ведомостей». Среди кандидатов «на выход» (в апреле-мае) источники «Ведомостей» называли главу Чукотки Романа Копина.