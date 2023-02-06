Песков отказался комментировать ситуацию со сбитым над США китайским аэростатом
Вопрос о китайском аэростате, который был сбит над территорией США, касается китайско-американских двусторонних отношений, поэтому в Кремле не стали его комментировать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Аэростат, по всей видимости, китайский. Летел он в воздушном пространстве США. Это вопрос для двусторонних китайско-американских отношений, поэтому мы не будем это комментировать», – сказал он.
Китайский аэростат был обнаружен в начале февраля, Пентагон сообщил о нем 3 февраля. Тогда же сообщалось, что воздушное судно сбивать не планируют из-за потенциального вреда, который обломки могли нанести людям.
Однако уже 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого МИД КНР сообщил, что решение Вашингтона сбить аэростат в нанесло ущерб отношениям двух стран. Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
Вашингтон считает, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.