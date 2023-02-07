«РИА Новости»: в России нарастили выпуск снарядов для уничтожения танков НАТО
Предприятия российского ОПК в разы нарастили в 2022 г. производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», эффективных против танков Abrams и Leopard, поставки которых Украине ранее анонсировали западные страны, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Предприятия российской оборонки в 2022 г. в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине», – отметил он.
Отмечается, что максимальная дальность стрельбы этими снарядами составляет 25 км, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров.
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.