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Политика

В Токио вновь заявили о намерении заключить мирный договор с Россией

Ведомости

Отсутствие мирного договора с Россией прискорбно и Японии необходимо урегулировать территориальный вопрос, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом он рассказал в ходе выступления на ежегодном «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

«Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор... Правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», – приводит его слова ТАСС.

Агентство при этом обращает внимание, что в тексте итогового заявления мероприятия впервые с 2918 г. употребляется выражение «незаконная оккупация» в отношении южной части российских Курильских островов.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, в свою очередь, отметил, что Токио твердо придерживается курса на мирный договор несмотря на тяжелое состояние российско-японских отношений и вводимые Японией санкций против РФ из-за конфликта на Украине.

В прошлый раз о приверженности политике на заключение мирного договора с Москвой Кисида заявил в январе. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в отношениях между Россией и Японией сейчас отсутствует какой-либо содержательный диалог, поэтому говорить о возможности заключить мирный договор «вряд ли приходится».

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21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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