В Кремле сообщили об отсутствии содержательного диалога с Японией
В отношениях между Россией и Японией сейчас отсутствует какой-либо содержательный диалог, поэтому говорить о возможности заключить мирный договор «вряд ли приходится». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дело в том, что Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас. И своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма. По сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», – сказал он.
Ранее сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента сообщил, что Токио сохраняет свою приверженность политике на заключение мирного договора с Москвой, несмотря на антироссийские санкции в поддержку Украины.
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
В начале декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об отсутствии условий для обсуждения мирного договора с Россией и «крайне сложном» положении дел в японо-российских отношениях. Японский премьер при этом подчеркнул, что Токио продолжит курс на «решение территориального вопроса» и заключение мирного соглашения с Москвой.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.