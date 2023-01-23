В Кремле сообщили об отсутствии содержательного диалога с Японией

«Дело в том, что Япония весьма проактивно присоединилась к стану государств, которые превратились в недружественные страны для нас. И своими действиями Япония в плане двусторонних отношений не проявляет какого-либо конструктивизма. По сути, какой-нибудь содержательный диалог в настоящий момент отсутствует. Конечно, в этих условиях вряд ли приходится говорить о такой возможности де-факто», – сказал он.