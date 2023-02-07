Иран опроверг данные о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА

«Это фейковая новость. К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости. Исламская Республика Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте и даже не планирует этого. Ее цель состоит в том, чтобы добиться политического решения конфликта», – цитирует Канани агентство Mehr.