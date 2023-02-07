Иран опроверг данные о совместном с Россией строительстве завода по производству БПЛА
Сообщения о том, что Иран якобы ведет строительство совместного с Россией завода по производству дронов, не являются правдой, заявил официальный представитель иранского МИДа Насер Канани.
«Это фейковая новость. К сожалению, страны, являющиеся крупнейшими поставщиками оружия и техники одной из сторон конфликта, пытаются ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фейковые новости. Исламская Республика Иран не занимает ни одну из сторон в конфликте и даже не планирует этого. Ее цель состоит в том, чтобы добиться политического решения конфликта», – цитирует Канани агентство Mehr.
Газета The Wall Street Journal ранее писала о якобы состоявшейся отправке иранской делегации в Россию для оценки возможностей строительства завода, способного производить беспилотники.
Российские и иранские власти неоднократно отрицали сообщения о якобы поставках России беспилотников иранского производства для использования их в ходе спецоперации. В августе 2022 г. об этом писала газета The Washington Post. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию, назвал ее «информационным вбросом».
17 октября украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. В ответ Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование.