РИА «Новости»: Генассамблея ООН обсуждает западный проект резолюции по Украине
Генассамблея ООН обсуждает предложенный странами Запада проект резолюции «о принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», которая может быть принята на заседании 22 февраля, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники при организации.
На 22 февраля запланирована чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи, которая инициирована западными странами и Украиной, и приурочена к годовщине начала спецоперации. Принять документ планируется на этой сессии, и авторы хотят добиться максимальной поддержки резолюции по числу голосов «за». «Чтобы достичь нового рекорда, авторы постарались задать ей максимально «миролюбивую» тональность, специально сгладили многие углы», – цитирует издание одного из собеседников. Но при этом текст перекликается с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского, который подразумевает передачу украинской стороне территорий, в том числе Крым.
В одном из вариантов текста документа говориться, что «Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». В документе упоминается, Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету Украины. Также в нем прописаны требования к России вывести войска в пределах международно признанных границ страны.
Зеленский представил свой мирный план в декабре 2022 г. на встрече с президентом США Джо Байденом. Среди 10 пунктов этой инициативы – освобождение всех военнопленных, восстановление «территориальной целостности» Украины и т. д.
Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского проводит доработку деталей некоего плана по мирному урегулированию конфликта, который состоит из десяти пунктов. По данным издания, разрабатываемые предложения могут быть представлены в феврале 2023 г. При этом в настоящее время на Украине действует закон, который запрещает проведение переговоров с Россией.
В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной.
8 февраля постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что предложенный Зеленским план урегулирования конфликта нереализуем. Небензя считает, что «формула мира» украинского президента – это «насмешка над понятием мирного плана».