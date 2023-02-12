РИА «Новости»: Генассамблея ООН обсуждает западный проект резолюции по Украине

На 22 февраля запланирована чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи, которая инициирована западными странами и Украиной, и приурочена к годовщине начала спецоперации. Принять документ планируется на этой сессии, и авторы хотят добиться максимальной поддержки резолюции по числу голосов «за». «Чтобы достичь нового рекорда, авторы постарались задать ей максимально «миролюбивую» тональность, специально сгладили многие углы», – цитирует издание одного из собеседников. Но при этом текст перекликается с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского, который подразумевает передачу украинской стороне территорий, в том числе Крым.