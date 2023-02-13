В Кремле анонсировали участие Путина в ежегодном совещании судей
Во вторник, 14 февраля, президент России Владимир Путин будет участвовать в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, сообщила пресс-служба Кремля. Участие глава государства примет по видеосвязи.
«14 февраля глава государства в режиме видеоконференции примет участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 г., а также приоритетным задачам на текущий год», – говорится в анонсе.
В Кремле добавили, что ключевыми направлениями станут вопросы гражданского судопроизводства, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, анализ рассмотрения различных категорий дел военными судами и др.
В предыдущий раз Путин принимал участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 9 февраля 2022 г. Тогда, заслушав доклад председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, Путин отметил, что судебная система в любой стране, и в России в частности, - «это огромная машина, огромный механизм».
«Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», – сказал тогда глава государства.