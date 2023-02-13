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В Кремле анонсировали участие Путина в ежегодном совещании судей

Ведомости

Во вторник, 14 февраля, президент России Владимир Путин будет участвовать в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов, сообщила пресс-служба Кремля. Участие глава государства примет по видеосвязи.

«14 февраля глава государства в режиме видеоконференции примет участие в ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2022 г., а также приоритетным задачам на текущий год», – говорится в анонсе.

В Кремле добавили, что ключевыми направлениями станут вопросы гражданского судопроизводства, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, анализ рассмотрения различных категорий дел военными судами и др.

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В предыдущий раз Путин принимал участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 9 февраля 2022 г. Тогда, заслушав доклад председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, Путин отметил, что судебная система в любой стране, и в России в частности, - «это огромная машина, огромный механизм».

«Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше», – сказал тогда глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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