Верховный суд заметил тренд на гуманизацию правосудия

Согласно приведенной Лебедевым статистике, в 2021 г. присяжные оправдали треть обвиняемых по уголовным делам, хотя и не часто их рассматривали: всего с участием народных судей рассмотрели 1019 дел в отношении 1150 лиц. Из них было осуждено 68%, оправдано – 32%. Профессиональные судьи оправдывают реже. В 2021 г. они вынесли 77% обвинительных приговоров (601 000 лиц), а 22% дел прекратили по тем или иным основаниям (в отношение 174 000 лиц). Оправданными оказались 2100 человек, т. е. 0,26% от их общего количества.