Верховный суд заметил тренд на гуманизацию правосудия

Верховный суд заметил тренд на гуманизацию правосудияВ России сократилось число заключенных, но число оправдательных приговоров по-прежнему незначительно
На совещании судей, где подводятся итоги работы системы правосудия в России за год, председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев доложил, что в России продолжается «гуманизация уголовного законодательства». Он подтвердил этот тезис тем, что в стране по итогам 2021 г. почти на 17 000 человек сократилось число заключенных (сейчас их 465 000). Такой тренд, впрочем, наблюдается с 2000 г., когда в стране было 1,6 млн заключенных, отметил он.
Согласно приведенной Лебедевым статистике, в 2021 г. присяжные оправдали треть обвиняемых по уголовным делам, хотя и не часто их рассматривали: всего с участием народных судей рассмотрели 1019 дел в отношении 1150 лиц. Из них было осуждено 68%, оправдано – 32%. Профессиональные судьи оправдывают реже. В 2021 г. они вынесли 77% обвинительных приговоров (601 000 лиц), а 22% дел прекратили по тем или иным основаниям (в отношение 174 000 лиц). Оправданными оказались 2100 человек, т. е. 0,26% от их общего количества.
Отдельно, говоря о гуманизации правосудия, Лебедев отметил, что суды в 19% случаев прекращают дела даже при особом порядке судебного разбирательства, т. е. когда обвиняемый выражает согласие с обвинением и приговор выносится без исследования доказательств. При обычном порядке производства в 2021 г. было прекращено 24% дел. За прошлый год суды рассмотрели 5200 ходатайств о снятии судимости, 62% из которых было удовлетворено. В этом году Верховный суд планирует дать дополнительные разъяснения по вопросам сроков исчисления, погашения и снятия судимости.
Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин с трендом на гуманизацию правосудия не совсем согласен. По его мнению, гуманизации поспособствовала бы реформа, изменение менталитета судей и правоохранителей. Адвокат Александр Мелешко указывает, что разница в приговорах присяжных и профессиональных судей демонстрирует обвинительный уклон правосудия. «В России нет проблемы с гуманизацией – есть проблема с установлением фактов. Важно, чтобы гражданин мог пойти в суд и там доказать, что в момент совершения преступления он находился в другом месте», – сказал юрист.
Еще в 2020 г. Лебедев предлагал распространить суд присяжных на большинство уголовных дел о тяжких преступлениях и ввести в составы судей судебных следователей. Эта инициатива поддерживается адвокатским сообществом. Адвокат Балтийской коллегии адвокатов Марк Павлов считает, что в ведение присяжных следует передать также уголовные дела о мошенничествах, коррупционных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в которых, по его мнению, встречается большое количество фальсификаций, провокаций и злоупотреблений со стороны следственно-оперативных служб.
Проблемой, как доложил также председатель ВС, остается неисполнение решений о выплате штрафов по административному производству. Это, согласно статистике ВС, самая распространенная мера наказания в административных делах – 64% заканчивается их назначением. В прошлом году россиян оштрафовали на 56 млрд руб., но из этой суммы они выплатили только 9 млрд, что составило 16%.
По представленным Лебедевым данным, в стране растет число дел о защите иностранных инвесторов. В 2019 г. таких было 5900, а в 2021 г. – уже 13 800. На территории России они имеют определенный успех: 90% споров разрешается в их пользу. Юрист Егор Чиликов подтверждает взрывной рост споров «с участием иностранных лиц» в 2020 и 2021 гг. При этом юрист допускает, что статистику могут искажать квазииностранные споры – те, где иностранные компании контролируются российскими гражданами и истинно иностранными не являются.
Заслушав доклад председателя ВС, президент Владимир Путин отметил, что судебная система в любой стране, и в России в частности, «это огромная машина, огромный механизм»: «Но в России это не бездушная машина, и, судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше».