Верховный суд проигнорировал Конституционный

Верховный суд (ВС) России отказался пересматривать дело экоактивистки из Казани Ирины Никифоровой, несмотря на позицию Конституционного суда (КС), который в мае 2021 г. признал используемые в ее деле нормы неконституционными. Об этом говорится в постановлении ВС. В марте 2020 г. Никифорову привлекли к ответственности за организацию серии одиночных пикетов против строительства мусоросжигательного завода неподалеку от Казани по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).