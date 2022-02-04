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Верховный суд проигнорировал Конституционный

Постановление о пересмотре дела экоактивистки ВС оставил полностью без внимания
Марина Царева
Уже бывали случаи, когда суды разного уровня не исполняли постановления КС / Евгений Разумный / Ведомости

Верховный суд (ВС) России отказался пересматривать дело экоактивистки из Казани Ирины Никифоровой, несмотря на позицию Конституционного суда (КС), который в мае 2021 г. признал используемые в ее деле нормы неконституционными. Об этом говорится в постановлении ВС. В марте 2020 г. Никифорову привлекли к ответственности за организацию серии одиночных пикетов против строительства мусоросжигательного завода неподалеку от Казани по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).

Тогда она поочередно в разные дни с другими протестующими на протяжении месяца выходила к зданию кабмина Татарстана с плакатом. Хотя это и были одиночные пикеты, их объединяло единство цели, организация и территория, а поэтому для их проведения требовалась подача уведомления органам власти, решил составлявший протокол сотрудник полиции. Суды общей юрисдикции с ним согласились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных