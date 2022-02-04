Верховный суд проигнорировал Конституционный

Верховный суд проигнорировал КонституционныйПостановление о пересмотре дела экоактивистки ВС оставил полностью без внимания
Верховный суд (ВС) России отказался пересматривать дело экоактивистки из Казани Ирины Никифоровой, несмотря на позицию Конституционного суда (КС), который в мае 2021 г. признал используемые в ее деле нормы неконституционными. Об этом говорится в постановлении ВС. В марте 2020 г. Никифорову привлекли к ответственности за организацию серии одиночных пикетов против строительства мусоросжигательного завода неподалеку от Казани по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления).
Тогда она поочередно в разные дни с другими протестующими на протяжении месяца выходила к зданию кабмина Татарстана с плакатом. Хотя это и были одиночные пикеты, их объединяло единство цели, организация и территория, а поэтому для их проведения требовалась подача уведомления органам власти, решил составлявший протокол сотрудник полиции. Суды общей юрисдикции с ним согласились.