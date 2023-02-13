В Белом доме опровергли заявление об американских аэростатах над КНР
Все заявления о том, что США используют аэростаты для слежения и нарушают воздушное пространство Китая, не соответствуют действительности. Об этом сообщила представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон в Twitter.
Вместе с тем Уотсон подчеркнула, что утверждения китайской стороны о том, что находившийся в воздушном пространстве США аэростат был метеозондом, являются недостоверными. «Он [Китай] неоднократно и ошибочно заявлял, что шар для слежения, который летал над США, был метеозондом, и не предоставил каких-либо достоверных объяснений своему вторжению в наше воздушное пространство, воздушное пространство других стран», – написала она. По словам Уотсон, Китай нарушил воздушное пространство более 40 стран на пяти континентах.
Ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что аэростаты США с 1 января 2022 г. более 10 раз нарушали воздушное пространство Китая. По его словам, у них не было официального разрешения на проведение этих полетов. В китайском МИДе призвали Вашингтон переосмыслить свой курс, прежде чем «клеветать, очернять и подстрекать».
С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
В Вашингтоне заявили, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.