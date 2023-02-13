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В Белом доме опровергли заявление об американских аэростатах над КНР

Ведомости

Все заявления о том, что США используют аэростаты для слежения и нарушают воздушное пространство Китая, не соответствуют действительности. Об этом сообщила представитель совета по национальной безопасности при Белом доме Эдриен Уотсон в Twitter.

Вместе с тем Уотсон подчеркнула, что утверждения китайской стороны о том, что находившийся в воздушном пространстве США аэростат был метеозондом, являются недостоверными. «Он [Китай] неоднократно и ошибочно заявлял, что шар для слежения, который летал над США, был метеозондом, и не предоставил каких-либо достоверных объяснений своему вторжению в наше воздушное пространство, воздушное пространство других стран», – написала она. По словам Уотсон, Китай нарушил воздушное пространство более 40 стран на пяти континентах. 

Ранее сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что аэростаты США с 1 января 2022 г. более 10 раз нарушали воздушное пространство Китая. По его словам, у них не было официального разрешения на проведение этих полетов. В китайском МИДе призвали Вашингтон переосмыслить свой курс, прежде чем «клеветать, очернять и подстрекать».

С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.

В Вашингтоне заявили, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных