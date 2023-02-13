В Белом доме опровергли заявление об американских аэростатах над КНР

Вместе с тем Уотсон подчеркнула, что утверждения китайской стороны о том, что находившийся в воздушном пространстве США аэростат был метеозондом, являются недостоверными. «Он [Китай] неоднократно и ошибочно заявлял, что шар для слежения, который летал над США, был метеозондом, и не предоставил каких-либо достоверных объяснений своему вторжению в наше воздушное пространство, воздушное пространство других стран», – написала она. По словам Уотсон, Китай нарушил воздушное пространство более 40 стран на пяти континентах.