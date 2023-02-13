В МИД КНР сообщили о нарушениях аэростатами США воздушного пространства Китая

Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. В тот же день президент США Джо Байден отдал приказ сбить еще один воздушный объект над озером Гурон в штате Мичиган. В Пентагоне посчитали, что объект может представлять опасность для пассажирских самолетов и угрозу разведывательных действий.