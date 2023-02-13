В МИД КНР сообщили о нарушениях аэростатами США воздушного пространства Китая
Аэростаты США с 1 января 2022 г. более 10 раз нарушали воздушное пространство Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Незаконный вход воздушных шаров США в воздушное пространство других государств — обычное явление», — заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат добавил, что Вашингтон не получал официального разрешения у Пекина на проведение этих полетов. Ван Вэньбинь также обвинил США в нарушении норм международного права, отметив, что страна похищает секретную информацию у других государств и тем самым нарушает их суверенитет.
В китайском МИДе призвали Вашингтон переосмыслить свой курс, прежде чем «клеветать, очернять и подстрекать».
С начала февраля власти США и Канады неоднократно сообщали об обнаружении летающих объектов в своем воздушном пространстве. 4 февраля китайский аэростат был сбит над Атлантическим океаном, примерно в 19 км от побережья Северной Каролины. После этого Пекин выразил решительный протест и призвал избегать дальнейших действий, нагнетающих напряженность и наносящих ущерб интересам КНР.
В Вашингтоне заявили, что аэростат занимался «наблюдением за стратегическими объектами». Его маршрут пролегал рядом с позициями межконтинентальных баллистических ракет и авиабазой стратегических бомбардировщиков. Китайская сторона при этом утверждает, что шар был метеорологическим зондом.
Еще один объект военные США сбили 10 февраля над Аляской недалеко от канадской границы. Третий неопознанный объект был поражен над Канадой по приказу премьер-министра страны Джастина Трюдо 12 февраля. Происхождение объекта не уточнялось. В тот же день президент США Джо Байден отдал приказ сбить еще один воздушный объект над озером Гурон в штате Мичиган. В Пентагоне посчитали, что объект может представлять опасность для пассажирских самолетов и угрозу разведывательных действий.
На востоке Китая 12 февраля также был замечен неопознанный летающий объект. Газета Global Times сообщала, что его планируется сбить.