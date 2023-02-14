В Кремле надеются на участие Путина в мартовском съезде РСПП
Кремль рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно, момент текущий достаточно беспрецедентный, и конечно повестка дня может быть достаточно обширной», – рассказал он.
Представитель Кремля также добавил, что президент достаточно регулярно общается с руководителями бизнес-объединений и представителями крупного бизнеса.
На брифинге журналисты также спросили Пескова, планирует ли Кремль подключать крупный бизнес к обеспечению нужд вооруженных сил, или корректировать производство с учетом спецоперации.
«Здесь я ничего пока не могу сказать, я это оставлю без комментариев. Если на встрече будут задаваться такие вопросы, то соответственно темы будут обсуждаться», – ответил Песков.
Российские предприниматели, добавил он, активно участвуют в различных программах поддержки ВС России, жертвуют средства и помогают в восстановлении техники и лечении пострадавших бойцов.
О том, что Путин 16 марта примет участие в съезде РСПП, одного из трех главных бизнес-объединений, ранее сообщили «Ведомости». Близкие к РСПП собеседники отмечают, что съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. А близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».
Президент не общался с бизнес-объединениями с начала военной операции на Украине. Последняя подобная встреча с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 г., уже после того, как Путин объявил о начале боевых действий.