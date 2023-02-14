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В Кремле надеются на участие Путина в мартовском съезде РСПП

Ведомости

Кремль рассчитывает, что президент РФ Владимир Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 16 марта, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Что касается мартовского мероприятия РСПП, вы знаете, что оно проходит раз в год, традиционно президент принимает участие. Мы можем надеяться, что и в этом году такое общение состоится. Безусловно, это важно, момент текущий достаточно беспрецедентный, и конечно повестка дня может быть достаточно обширной», – рассказал он.

Представитель Кремля также добавил, что президент достаточно регулярно общается с руководителями бизнес-объединений и представителями крупного бизнеса.

На брифинге журналисты также спросили Пескова, планирует ли Кремль подключать крупный бизнес к обеспечению нужд вооруженных сил, или корректировать производство с учетом спецоперации.

«Здесь я ничего пока не могу сказать, я это оставлю без комментариев. Если на встрече будут задаваться такие вопросы, то соответственно темы будут обсуждаться», – ответил Песков.

Российские предприниматели, добавил он, активно участвуют в различных программах поддержки ВС России, жертвуют средства и помогают в восстановлении техники и лечении пострадавших бойцов.

О том, что Путин 16 марта примет участие в съезде РСПП, одного из трех главных бизнес-объединений, ранее сообщили «Ведомости». Близкие к РСПП собеседники отмечают, что съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. А близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».

Президент не общался с бизнес-объединениями с начала военной операции на Украине. Последняя подобная встреча с «представителями российских деловых кругов» (а не конкретной организации) прошла 24 февраля 2022 г., уже после того, как Путин объявил о начале боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных