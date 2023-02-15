В Норвегии опровергли участие в провокации с заражением территории возле ЧАЭС
Норвежские специалисты не принимают участия в подготовке «независимого заключения» о том, что территория рядом с Чернобыльской АЭС была заражена российскими военнослужащими с февраля по апрель 2022 г. Об этом заявил руководитель отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Норвегии Ингар Амундсен, передает издание Dagbladet.
«Мы не признаем обвинений и не хотим спекулировать, почему они выдвигаются», – сказал он.
Накануне, 14 февраля, межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны сообщил о готовящейся провокации Киева с обвинениями Москвы в заражении населенных пунктов Буча, Гостомель и Ирпень, а также районов рядом с трассой Киев — Припять.
По информации Минобороны, в подготовке этих сведений участвовала в том числе Норвегия, специалисты из которой подготовят «независимое заключение». Предполагается, что для информационной поддержки будет создан специальный сайт. Также средства будут выделены на публикацию серии материалов в крупнейших американских и европейских СМИ.
Целью этого мероприятия является «создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран», которые не поддерживают западные санкции против России, уточнили в гумштабе.
25 февраля 2022 г. Минобороны России сообщило, что Чернобыльская АЭС находится под контролем российских военных с 24 февраля. 1 апреля Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что российские военные «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу». При этом украинская сторона тогда отметила, что часть российских сил по-прежнему находится на территории Чернобыльской АЭС, но предположили, что они «готовятся уйти».