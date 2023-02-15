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В Норвегии опровергли участие в провокации с заражением территории возле ЧАЭС

Ведомости

Норвежские специалисты не принимают участия в подготовке «независимого заключения» о том, что территория рядом с Чернобыльской АЭС была заражена российскими военнослужащими с февраля по апрель 2022 г. Об этом заявил руководитель отдела международной ядерной безопасности Управления радиационной защиты и ядерной безопасности (DSA) Норвегии Ингар Амундсен, передает издание Dagbladet.

«Мы не признаем обвинений и не хотим спекулировать, почему они выдвигаются», – сказал он.

Накануне, 14 февраля, межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию Минобороны сообщил о готовящейся провокации Киева с обвинениями Москвы в заражении населенных пунктов Буча, Гостомель и Ирпень, а также районов рядом с трассой Киев — Припять.

По информации Минобороны, в подготовке этих сведений участвовала в том числе Норвегия, специалисты из которой подготовят «независимое заключение». Предполагается, что для информационной поддержки будет создан специальный сайт. Также средства будут выделены на публикацию серии материалов в крупнейших американских и европейских СМИ.

Целью этого мероприятия является «создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран», которые не поддерживают западные санкции против России, уточнили в гумштабе.

25 февраля 2022 г. Минобороны России сообщило, что Чернобыльская АЭС находится под контролем российских военных с 24 февраля. 1 апреля Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что российские военные «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу». При этом украинская сторона тогда отметила, что часть российских сил по-прежнему находится на территории Чернобыльской АЭС, но предположили, что они «готовятся уйти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных