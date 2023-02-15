В Норвегии опровергли участие в провокации с заражением территории возле ЧАЭС

25 февраля 2022 г. Минобороны России сообщило, что Чернобыльская АЭС находится под контролем российских военных с 24 февраля. 1 апреля Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что российские военные «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу». При этом украинская сторона тогда отметила, что часть российских сил по-прежнему находится на территории Чернобыльской АЭС, но предположили, что они «готовятся уйти».