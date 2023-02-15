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Политика

Лавров заявил о кардинальном пересмотре Россией международных обязательств

Ведомости

Россия проводит пересмотр обязательств в международных организациях, в которых происходит ущемление интересов страны, заявил глава МИД Сергей Лавров на «Правительственном часе» в Госдуме.

«Работа идет по всему спектру наших международных обязательств. Рассматривается в этой связи и тема взносов в организации, где происходит ущемление наших интересов. Мы задерживаем выплату взносов», — отметил министр.

По словам дипломата, внешнеполитическое ведомство уже проводит соответствующую инвентаризацию: Москва выходит из некоторых конвенций и соглашений, которые уже утратили свою актуальность. «Здесь нет никакой политики», — добавил Лавров.

17 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы. На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации.

16 марта комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию после 26 лет членства из организации. Российские власти подчеркивали, что страна сама вышла из Совета Европы, что также подразумевает и выход из ЕСПЧ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных