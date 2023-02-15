Лавров заявил о кардинальном пересмотре Россией международных обязательств

17 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о прекращении действия в России международных договоров Совета Европы. На фоне начала спецоперации на Украине Совет Европы 25 февраля 2022 г. приостановил представительство России в уставных органах Совета Европы. В связи с этим 15 марта МИД РФ вручил генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич уведомление о выходе РФ из организации.