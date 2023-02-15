Боррель заявил, что не понимает желающих прекратить поставки вооружения Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «не понимает» тех, кто желает прекратить поставки вооружения Киеву ради достижения мира, передают «РИА Новости».
«Некоторые думают, что решение заключается в прекращении военных поставок Украине. Честно говоря, я этого не понимаю… Я не понимаю такую наивность со стороны левых сил, у меня есть друзья, которые так считают», – заявил Боррель депутатам Европарламента.
Глава дипломатии ЕС призвал таких людей понять, что прекращение поставок не приведет к прекращению конфликта.
«Гибель каждого человека причиняет мне огромную боль, как и вам», – указал Боррель, добавив, что для того чтобы быстрее прекратить конфликт, «надо не меньше, а больше и еще быстрее помогать Украине».
25 января Германия и США объявили о поставке Киеву 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Министр обороны ФРГ Борис Писториус уточнил, что первая немецкая военная техника прибудет на Украину уже в конце марта — начале апреля. О планах передать Киеву танки также сообщили Польша, Финляндия, Норвегия, Португалия, Испания и Нидерланды. Кроме того, свои Challenger 2 собирается отправить на Украину Великобритания.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.