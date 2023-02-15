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Швейцария присоединилась к потолку цен на нефтепродукты из РФ

Ведомости

Швейцария присоединилась к ограничениям экспортных цен на нефтепродукты из России, которые ранее ввели страны G7 и ЕС, сообщается на сайте правительства страны.

«Сегодня Федеральный совет привел свой режим санкций в отношении сырой нефти и нефтепродуктов из России в соответствие с последним пакетом санкций, принятым Европейским союзом (ЕС)», – говорится в сообщении.

Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня. К потолку цен на российскую сырую нефть Швейцария присоединилась в середине декабря.

Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюз установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.

5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.

Как писали ранее «Ведомости», вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что Россия планирует в 2023 г. поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны.

Ранее по теме: Нефть дорожает на обещаниях Новака снизить добычу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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