Швейцария присоединилась к потолку цен на нефтепродукты из РФ
Швейцария присоединилась к ограничениям экспортных цен на нефтепродукты из России, которые ранее ввели страны G7 и ЕС, сообщается на сайте правительства страны.
«Сегодня Федеральный совет привел свой режим санкций в отношении сырой нефти и нефтепродуктов из России в соответствие с последним пакетом санкций, принятым Европейским союзом (ЕС)», – говорится в сообщении.
Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня. К потолку цен на российскую сырую нефть Швейцария присоединилась в середине декабря.
Ранее страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Евросоюз установили ограничение экспортных цен на дорогие нефтепродукты из России (например дизель) на уровне $100/барр., а на более дешевые (мазут) – на уровне $45/барр., ограничения вступили в силу одновременно с запретом морских поставок нефтепродуктов из России в ЕС 5 февраля.
5 декабря, одновременно с эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России, начал действовать потолок цен на нее. Он был установлен на уровне $60/барр. Уже в этом году этот уровень может быть пересмотрен – «новый потолок» в таком случае будет хотя бы на 5% ниже экспортной цены российской нефти за прошедший период, сообщалось в официальном журнале ЕС 4 декабря.
Как писали ранее «Ведомости», вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что Россия планирует в 2023 г. поставить более 80% экспортных объемов нефти и 75% нефтепродуктов в дружественные страны.