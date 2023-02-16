Россия объявила о высылке четырех австрийских дипломатов

2 февраля МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сообщалось, что сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.