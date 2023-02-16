Россия объявила о высылке четырех австрийских дипломатов
Москва в качестве ответной меры приняла решение выслать четырех сотрудников посольства Австрии в России. Об этом сообщили в российском МИДе.
«16 февраля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике persona non grata. <...> В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля с. г. Послу вручена соответствующая нота», – сказано в заявлении.
В МИД России подчеркнули, что решение выслать четырех дипломатов РФ из Австрии является «ничем не обоснованным» и «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны».
Австрийскому послу также сообщили о возникших проблемах с оформлением виз для российских официальных делегаций, которые едут в Вену на многосторонние мероприятия. «Эта ситуация также не останется без последствий», – заключили в МИДе.
2 февраля МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сообщалось, что сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.