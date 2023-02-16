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Политика

Россия объявила о высылке четырех австрийских дипломатов

Ведомости

Москва в качестве ответной меры приняла решение выслать четырех сотрудников посольства Австрии в России. Об этом сообщили в российском МИДе. 

«16 февраля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с провокационным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике persona non grata. <...> В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля с. г. Послу вручена соответствующая нота», – сказано в заявлении.

В МИД России подчеркнули, что решение выслать четырех дипломатов РФ из Австрии является «ничем не обоснованным» и «наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны».

Австрийскому послу также сообщили о возникших проблемах с оформлением виз для российских официальных делегаций, которые едут в Вену на многосторонние мероприятия. «Эта ситуация также не останется без последствий», – заключили в МИДе. 

2 февраля МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сообщалось, что сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных