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Политика

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Ведомости

МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в его официальном Twitter.

Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с их деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.

В конце декабря в Австрии сотрудники отряда специального назначения «Кобра» задержали гражданина Греции «российского происхождения» по подозрению в шпионаже в пользу России.

До этого, 7 апреля, МИД Австрии сообщил о высылке четырех российских дипломатов. В министерстве заявили, что россияне якобы совершили действия, несовместимые с дипломатическим статусом. В ответ МИД РФ объявил персонами нон грата четырех сотрудников посольства Австрии в Москве.

1 февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе, поскольку большинство из них превратились, по его мнению, из дипломатических организаций в «пропагандистские».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных