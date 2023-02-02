Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
МИД Австрии потребовал от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованном в его официальном Twitter.
Речь идет о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене. Сотрудники посольства объявляются персонами нон грата в связи с их деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточняется.
В конце декабря в Австрии сотрудники отряда специального назначения «Кобра» задержали гражданина Греции «российского происхождения» по подозрению в шпионаже в пользу России.
1 февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе, поскольку большинство из них превратились, по его мнению, из дипломатических организаций в «пропагандистские».