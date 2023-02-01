Глава МИД Литвы заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе

Отношения России и Евросоюза стали ухудшаться после начала специальной военной спецоперации. После этого США, ЕС и многие другие страны ввели санкции против России. 4 апреля 2022 г. Ландсбергис сообщил, что Литва приняла решение выслать посла России в Вильнюсе, а литовский посол в РФ отзывается из Москвы. Помимо этого Литва закрыла российское консульство в Клайпеде.