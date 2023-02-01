Глава МИД Литвы заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе
В том, чтобы держать российские посольства в Европе, «нет смысла», заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает литовское агентство ELTA.
«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», – заявил литовский министр (цит. по «РИА Новости»).
Отношения России и Евросоюза стали ухудшаться после начала специальной военной спецоперации. После этого США, ЕС и многие другие страны ввели санкции против России. 4 апреля 2022 г. Ландсбергис сообщил, что Литва приняла решение выслать посла России в Вильнюсе, а литовский посол в РФ отзывается из Москвы. Помимо этого Литва закрыла российское консульство в Клайпеде.
Вместе с тем министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна также решила сократить дипломатические отношения с Россией. 10 марта Литва заявила о высылке ряда российских дипломатов. В тот же день аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Помимо этого Вильнюс с апреля отказался от импорта российского газа.
В начале октябре 2022 г. МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Дипломат должен был покинуть страну в течение пяти дней.