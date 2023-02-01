Газета
Политика

Глава МИД Литвы заявил об отсутствии смысла в российских посольствах в Европе

Ведомости

В том, чтобы держать российские посольства в Европе, «нет смысла», заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает литовское агентство ELTA.

«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», – заявил литовский министр (цит. по «РИА Новости»).

Отношения России и Евросоюза стали ухудшаться после начала специальной военной спецоперации. После этого США, ЕС и многие другие страны ввели санкции против России. 4 апреля 2022 г. Ландсбергис сообщил, что Литва приняла решение выслать посла России в Вильнюсе, а литовский посол в РФ отзывается из Москвы. Помимо этого Литва закрыла российское консульство в Клайпеде.

Вместе с тем министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что страна также решила сократить дипломатические отношения с Россией. 10 марта Литва заявила о высылке ряда российских дипломатов. В тот же день аналогичные решения приняли Латвия и Эстония. Помимо этого Вильнюс с апреля отказался от импорта российского газа.

В начале октябре 2022 г. МИД Литвы объявил персоной нон грата временного поверенного в делах России в стране Сергея Рябоконя. Дипломат должен был покинуть страну в течение пяти дней.

Ранее по теме: Латвия обязала российского посла покинуть страну до 24 февраля

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных