В Австрии задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

В ноябре полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что арестованные — супружеская пара эмигрантов из России. Согласно документам Стокгольмского окружного суда, арестованные якобы занимались шпионажем в пользу РФ с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности», второй — в пособничестве преступлению. Позже прокуратура Швеции отпустила одного из двух подозреваемых в шпионаже в пользу России.