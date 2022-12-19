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В Австрии задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

Ведомости

В Австрии сотрудники отряда специального назначения «Кобра» задержали гражданина Греции «российского происхождения», сообщает немецкая газета Kurier. 39-летнего мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

По данным газеты, задержанный мужчина — сын бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, который работал во время службы дипломатом в Австрии и Германии.

В доме подозреваемого в Вене провели обыск, в ходе которого были найдены прослушивающие устройства, планшеты, мобильные телефоны и ноутбуки. Управление государственной безопасности и разведки Австрии узнало о контактах мужчины с сотрудниками и дипломатами разных государств. Задержанного гражданина Греции также подозревают в разглашении государственной тайны.

11 августа 2021 г. в Германии задержали бывшего сотрудника британского посольства в Берлине Дэвида Смита. В ноябре 2022 г. он признал вину.

В ноябре полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что арестованные — супружеская пара эмигрантов из России. Согласно документам Стокгольмского окружного суда, арестованные якобы занимались шпионажем в пользу РФ с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности», второй — в пособничестве преступлению. Позже прокуратура Швеции отпустила одного из двух подозреваемых в шпионаже в пользу России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных