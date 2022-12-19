В Австрии задержали гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу России
В Австрии сотрудники отряда специального назначения «Кобра» задержали гражданина Греции «российского происхождения», сообщает немецкая газета Kurier. 39-летнего мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.
По данным газеты, задержанный мужчина — сын бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба РФ, который работал во время службы дипломатом в Австрии и Германии.
В доме подозреваемого в Вене провели обыск, в ходе которого были найдены прослушивающие устройства, планшеты, мобильные телефоны и ноутбуки. Управление государственной безопасности и разведки Австрии узнало о контактах мужчины с сотрудниками и дипломатами разных государств. Задержанного гражданина Греции также подозревают в разглашении государственной тайны.
11 августа 2021 г. в Германии задержали бывшего сотрудника британского посольства в Берлине Дэвида Смита. В ноябре 2022 г. он признал вину.
В ноябре полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечалось, что арестованные — супружеская пара эмигрантов из России. Согласно документам Стокгольмского окружного суда, арестованные якобы занимались шпионажем в пользу РФ с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности», второй — в пособничестве преступлению. Позже прокуратура Швеции отпустила одного из двух подозреваемых в шпионаже в пользу России.