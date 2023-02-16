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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что президенты обсудили экономические вопросы, связанные с дальнейшим расширением двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В предыдущий раз Путин и Мирзиеев общались по телефону 30 ноября 2022 г. Тогда они также обсуждали вопросы торгово-экономического сотрудничества. 

29 ноября 2022 г. вице-премьер России Александр Новак заявил в кулуарах IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума, что Москва обсуждает с Узбекистаном и Казахстаном создание газового союза для поставок этого вида топлива как между странами, так и для экспорта. По его словам, страны имеют с советских времен «фактически единую газотранспортную систему». За день до этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о предложении России создать союз с Казахстаном и Узбекистаном «для решения вопросов в газовой сфере».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных