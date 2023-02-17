В Севастополе сообщили о пожаре на списанном противолодочном корабле

«Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. <...> Информирую, чтобы ципсошники (ЦИПсО – центр информационно-психологических операций Украины. – “Ведомости”) не попытались вывернуть это как свою перемогу», – сказано в сообщении.