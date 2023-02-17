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В Севастополе сообщили о пожаре на списанном противолодочном корабле

Ведомости

В ночь на 17 февраля на списанном противолодочном корабле произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя.

«Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. <...> Информирую, чтобы ципсошники (ЦИПсО – центр информационно-психологических операций Украины. – “Ведомости”) не попытались вывернуть это как свою перемогу», – сказано в сообщении. 

Развожаев отметил, что в результате никто не пострадал. Возгорание уже полностью ликвидировано, осталось только задымление. 

Помимо этого, сегодня в Севастополе был сбит беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. В результате также никто не пострадал, рассказал Развожаев. 

10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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