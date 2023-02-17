В Севастополе сообщили о пожаре на списанном противолодочном корабле
В ночь на 17 февраля на списанном противолодочном корабле произошел пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Предварительные причины возгорания – розетка не выдержала нагрузку бытового обогревателя.
«Сегодня ночью, по информации оперативного дежурного ЧФ, в бухте Стрелецкой на списанном и готовящемся к утилизации малом противолодочном корабле произошел бытовой пожар. <...> Информирую, чтобы ципсошники (ЦИПсО – центр информационно-психологических операций Украины. – “Ведомости”) не попытались вывернуть это как свою перемогу», – сказано в сообщении.
Развожаев отметил, что в результате никто не пострадал. Возгорание уже полностью ликвидировано, осталось только задымление.
Помимо этого, сегодня в Севастополе был сбит беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. В результате также никто не пострадал, рассказал Развожаев.
10 февраля в Севастополе продлили «желтый» (высокий) уровень террористической опасности на неограниченный срок. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Севастополе действует режим «среднего уровня реагирования». Помимо Севастополя такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.