ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области

15 февраля ФСБ задержала в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.