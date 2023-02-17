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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области

Ведомости

ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами планировали двое выходцев из центральноазиатских республик. При задержании они оказали сопротивление, после чего силовики ликвидировали их ответным огнем. Уточняется, что среди правоохранителей и гражданского населения потерь нет.

По данным ФСБ, фигуранты были участниками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). После проведения теракта они планировали уехать в Сирию. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

В пресс-службе ведомства, рассказали, что в доме злоумышленников была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатки, там же нашли готовое самодельное взрывное устройство, зажигательную смесь, огнестрельное оружие и боеприпасы.

15 февраля ФСБ задержала в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы. 

В тот же день ведомство сообщило о задержании участника батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Ростове-на-Дону. Он, как утверждается, приехал в Россию под видом беженца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных