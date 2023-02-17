ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калужской области
ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Подорвать цистерны с горюче-смазочными материалами планировали двое выходцев из центральноазиатских республик. При задержании они оказали сопротивление, после чего силовики ликвидировали их ответным огнем. Уточняется, что среди правоохранителей и гражданского населения потерь нет.
По данным ФСБ, фигуранты были участниками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ). После проведения теракта они планировали уехать в Сирию. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
В пресс-службе ведомства, рассказали, что в доме злоумышленников была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывчатки, там же нашли готовое самодельное взрывное устройство, зажигательную смесь, огнестрельное оружие и боеприпасы.
15 февраля ФСБ задержала в Подмосковье украинца, который подозревается в совершении двух диверсий на железнодорожных объектах по заданию СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Диверсия»), по ней ему грозит до 15 лет тюрьмы.
В тот же день ведомство сообщило о задержании участника батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Ростове-на-Дону. Он, как утверждается, приехал в Россию под видом беженца.