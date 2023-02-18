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Орбан: Европа балансирует на грани войны с Россией

Ведомости

Страны Европы балансируют на грани войны с Россией и косвенно уже участвуют в конфликте, может дойти и до отправки «миротворческих» войск, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет «РИА Новости».

По его словам, косвенно Европа уже участвует в войне, поскольку поставляет Украине все более смертоносное оружие, и страны ЕС балансируют на грани, как «лунатики на крыше».

«Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно», – сказал он.

Орбан добавил, что сейчас Европа уже начинает поставки танков, следующими на повестке дня стоят истребители и предположил, что скоро «мы услышим о так называемых миротворческих войсках». Премьер-министр считает, что единственный выход для Венгрии – держаться от конфликта в стороне.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Аналогичные заявления представитель Кремля делал не раз. В частности, летом 2022 г. Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных