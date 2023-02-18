Орбан: Европа балансирует на грани войны с Россией
Страны Европы балансируют на грани войны с Россией и косвенно уже участвуют в конфликте, может дойти и до отправки «миротворческих» войск, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет «РИА Новости».
По его словам, косвенно Европа уже участвует в войне, поскольку поставляет Украине все более смертоносное оружие, и страны ЕС балансируют на грани, как «лунатики на крыше».
«Если ты поставляешь оружие, если ты предоставляешь спутниковую информацию, если ты обучаешь солдат одной из воюющих сторон, если ты финансируешь работу всего государственного аппарата, а против другой стороны вводишь санкции, то что бы ты ни говорил, ты участвуешь в войне, пока что косвенно», – сказал он.
Орбан добавил, что сейчас Европа уже начинает поставки танков, следующими на повестке дня стоят истребители и предположил, что скоро «мы услышим о так называемых миротворческих войсках». Премьер-министр считает, что единственный выход для Венгрии – держаться от конфликта в стороне.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит. Аналогичные заявления представитель Кремля делал не раз. В частности, летом 2022 г. Песков заявил, что поставки Киеву вооружения не изменят параметров спецоперации России, ее цели будут достигнуты в любом случае.