Politico: администрация Байдена требует от Зеленского закрепить достижения на поле боя
Администрация президента США Джо Байдена требует от украинских властей закрепить достижения на поле боя и, возможно, нанести контрудар, сообщило Politico со ссылкой на источники.
Издание уточняет, что, по мнению официальных лиц США, ситуация с обороной Украины может войти в «критическую фазу», когда Россия начнет наступление. «Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», – пишет Politico.
Источники издания отмечают, что Белый дом порекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку в настоящее время США и европейские страны свободно оказывают Украине поддержку, в том числе и с помощью поставок оружия. Они опасаются, что поставки из стран Европы со временем могут стать ограниченными.
17 февраля Зеленский в в интервью BBC News заявил о начавшемся наступлении со стороны России по нескольким направлениям, но не уточнил, о каких направлениях идет речь. В конце января президент Украины сообщал, что наиболее напряженная ситуация сейчас сложилась в районе Артемовска (украинское название – Бахмут) и Угледара.
По словам украинского лидера, ситуацию исправить смогут только ускоренные поставки оружия, поэтому он призвал страны Запада увеличить объемы поставок военной помощи.
14 февраля координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби допустил отступление украинских войск из Артемовска. Он добавил, что прогресс российской армии – это, «безусловно, правда», и сообщил, что не знает, как будут развиваться события.
16 февраля советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о взятии всех высот в окрестностях Артемовска. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что город будет окружен в марте – апреле.