Politico: администрация Байдена требует от Зеленского закрепить достижения на поле боя

Источники издания отмечают, что Белый дом порекомендовал команде Зеленского готовиться к наступлению сейчас, поскольку в настоящее время США и европейские страны свободно оказывают Украине поддержку, в том числе и с помощью поставок оружия. Они опасаются, что поставки из стран Европы со временем могут стать ограниченными.