Погибшей при обстреле в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка
Погибшей при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области оказалась 12-летняя девочка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор сообщил, что во время обстрела она разговаривала по телефону с отцом, снаряд разорвался у нее за спиной.
«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка. Всё, что касается разрушений, – 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…» – написал Гладков. Глава Белгородской области также сообщил, что выехал на место трагедии.
Ранее Гладков сообщил, что при обстреле в Новой Таволжанке погибла девушка, которая в момент обстрела находилась на улице.
В конце декабря 2022 г. в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области 14-летний подросток получил ранение лица и стопы после того, как наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. 18 декабря в Белгородском районе погиб один человек. Как сообщал в тот день губернатор, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.
В Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.