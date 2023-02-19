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Погибшей при обстреле в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка

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Погибшей при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области оказалась 12-летняя девочка, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор сообщил, что во время обстрела она разговаривала по телефону с отцом, снаряд разорвался у нее за спиной.

«Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка. Всё, что касается разрушений, – 9 артиллерийских снарядов повредили 3 частных дома, одну хозпостройку и машину. Обычные жилые дома, обычного мирного села! И маленькая девочка…» – написал Гладков. Глава Белгородской области также сообщил, что выехал на место трагедии.

Ранее Гладков сообщил, что при обстреле в Новой Таволжанке погибла девушка, которая в момент обстрела находилась на улице.

В конце декабря 2022 г. в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области 14-летний подросток получил ранение лица и стопы после того, как наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. 18 декабря в Белгородском районе погиб один человек. Как сообщал в тот день губернатор, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

В Белгородской, Курской, Брянской областях, а также в Крыму действует бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в Белгородской области действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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