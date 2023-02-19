Погибшей при обстреле в Белгородской области оказалась 12-летняя девочка

В конце декабря 2022 г. в селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области 14-летний подросток получил ранение лица и стопы после того, как наступил на неустановленный взрывоопасный предмет. 18 декабря в Белгородском районе погиб один человек. Как сообщал в тот день губернатор, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.