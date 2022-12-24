Губернатор Белгородской области сообщил о ранении подростка

Губернатор Белгородской области призвал родителей на каникулах уделить детям особое внимание, предостеречь их от прогулок в незнакомых местах на приграничной территории. «Сегодняшний случай с Михеем – лишнее тому доказательство. Из-за постоянных обстрелов наших приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!» – написал Гладков.