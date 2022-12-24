Губернатор Белгородской области сообщил о ранении подростка
В селе Щетиновка Белгородского района Белгородской области 14-летний подросток получил ранение после того, как наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«У нас плохая новость: в селе Щетиновка Белгородского района ранен подросток. Четырнадцатилетний парень наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, в результате чего произошла его детонация», – написал глава региона. Гладков сообщил, что мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы – он получил ранения лица и стопы.
Губернатор Белгородской области призвал родителей на каникулах уделить детям особое внимание, предостеречь их от прогулок в незнакомых местах на приграничной территории. «Сегодняшний случай с Михеем – лишнее тому доказательство. Из-за постоянных обстрелов наших приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние. Так и здесь: семья разместилась у родственников в Ракитянском районе. Сегодня ребенок приехал к папе в Щетиновку. И забыл об опасности!» – написал Гладков.
18 декабря в Белгородском районе погиб один человек. Как сообщал в тот день губернатор, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.
В Белгородской области с середины апреля действует «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз в регионе его продлевали 21 декабря.