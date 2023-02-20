Минобороны ФРГ заявило, что ближайшие недели станут решающими для Украины
Ближайшие недели станут решающими для Украины, но не определят исход конфликта. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Bloomberg.
«Я считаю, что ближайшие недели станут весьма решающими для Украины, <...> но они не определят исход [конфликта]», — сказал он журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
Писториус напомнил, что сейчас «приоритетной задачей» для Запада является создание «надежной, рабочей противовоздушной обороны». Предполагается, что достичь этого получится в течение трех месяцев, добавил он.
Ранее Писториус заявлял, что не ожидает скорого завершения конфликта на Украине. Он напомнил о риске эскалации конфликта, заявив, что каждый шаг в вопросе поставок оружия Киеву должен быть взвешен.
В конце января о решающем моменте в конфликте также говорил глава Пентагона Ллойд Остин. Он уточнил, что Запад будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».
В середине января президент РФ Владимир Путин назвал положительной динамику проведения специальной военной операции. Согласно данным Минобороны РФ, российские военные продолжают наступление на Донецком направлении, в частности, идут бои в районе Артемовска. В конце января президент Украины Владимир Зеленский указывал на напряженную ситуацию вокруг города. Ранее сегодня он заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.