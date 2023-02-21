В Совфеде сообщили о рекомендации ЦБ снизить комиссию за переводы военным
Банк России рекомендовал банкам снизить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат участникам спецоперации. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
«Сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка», – приводит слова Журавлева пресс-служба партии «Единая Россия».
В пресс-службе уточнили, что банки должны будут разъяснить гражданам использование инструментов, исключающих сбор комиссии, – в частности, по работе с системой быстрых платежей (СБП).
Предложения о снижении комиссии поступили в середине января в ходе совещания рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) с представителями Центробанка и крупнейших банков и банковских ассоциаций. Тогда Журавлев сообщил, что к рабочей группе обращались участники СВО и члены их семей с жалобами на большие комиссии, которые взимают банки.
16 февраля вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что координационная группа направила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором были изложены варианты минимального набора мер поддержки участников СВО. Также в доклад вошли вопросы, связанные с проблемой устаревшего подхода к воинскому учету россиян, сокращением сроков признания военных без вести пропавшими с 6 до 3 месяцев, а также выплаты пенсий военным пенсионерам.