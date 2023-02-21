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Финансы

В Совфеде сообщили о рекомендации ЦБ снизить комиссию за переводы военным

Ведомости

Банк России рекомендовал банкам снизить комиссию за снятие наличных и переводы денег с выплат участникам спецоперации. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка», – приводит слова Журавлева пресс-служба партии «Единая Россия».

В пресс-службе уточнили, что банки должны будут разъяснить гражданам использование инструментов, исключающих сбор комиссии, – в частности, по работе с системой быстрых платежей (СБП).

Предложения о снижении комиссии поступили в середине января в ходе совещания рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) с представителями Центробанка и крупнейших банков и банковских ассоциаций. Тогда Журавлев сообщил, что к рабочей группе обращались участники СВО и члены их семей с жалобами на большие комиссии, которые взимают банки.

16 февраля вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что координационная группа направила президенту России Владимиру Путину доклад, в котором были изложены варианты минимального набора мер поддержки участников СВО. Также в доклад вошли вопросы, связанные с проблемой устаревшего подхода к воинскому учету россиян, сокращением сроков признания военных без вести пропавшими с 6 до 3 месяцев, а также выплаты пенсий военным пенсионерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных