В Совфеде сообщили о рекомендации ЦБ снизить комиссию за переводы военным

Предложения о снижении комиссии поступили в середине января в ходе совещания рабочей группы по вопросам специальной военной операции (СВО) с представителями Центробанка и крупнейших банков и банковских ассоциаций. Тогда Журавлев сообщил, что к рабочей группе обращались участники СВО и члены их семей с жалобами на большие комиссии, которые взимают банки.