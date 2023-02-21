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Песков рассказал о возможном содержании послания Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию даст оценку причин и неизбежности спецоперации, этому будет посвящена большая часть послания. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

«Конечно же, оно будет посвящено году истекшему, 2022 г., году, который был ознаменован началом специальной военной операции. И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Песков также назвал спецоперацию и социально-экономический блок главным приоритетом для властей. «Если первое – СВО – является вопросом экзистенциальным для нашей страны, и для всего нашего народа, и лично для президента, то социально-экономическая политика, забота о людях, о сохранении людей, о сбережении русского народа – это еще один безусловный приоритет для всех нас», – сказал он (цит. по ТАСС).

Представитель Кремля отметил, что выступление Путина займет около часа, поскольку послание является систематизированным документом. По словам Пескова, сегодняшнее обращение президента будут «внимательно изучать во всем мире».

Президент огласит послание Федеральному собранию сегодня, 21 февраля. Оно начнется в 12:00 мск, трансляцию послания покажут на крупноформатных цифровых экранах, которые установлены в городах-миллионниках. Ранее Песков отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента – это формальность.

Ранее по теме: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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