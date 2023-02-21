Песков рассказал о возможном содержании послания Путина

«Конечно же, оно будет посвящено году истекшему, 2022 г., году, который был ознаменован началом специальной военной операции. И вполне можно предположить с большой долей уверенности, что именно этому, во многом оценке причин, оценке неизбежности специальной военной операции, ее предопределенности и необходимости с точки зрения наших национальных интересов, будет посвящена как минимум большая часть этого послания», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).