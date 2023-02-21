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США заявили о готовности обсудить с Россией ограничение вооружений

Ведомости

США по-прежнему готовы обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы по-прежнему готовы обсуждать с Россией ограничение вооружений в любое время, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях», — сказал он (цитата по Reuters).

Таким образом Блинкен отреагировал на решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), о котором сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

Объявление о приостановке участия в договоре госсекретарь США назвал «крайне прискорбным и безответственным». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с таким решением.

СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

Ранее по теме: Последний договор России и США о контроле над вооружениями приостановлен
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных