США заявили о готовности обсудить с Россией ограничение вооружений
США по-прежнему готовы обсуждать с Россией вопросы ограничения вооружений. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы по-прежнему готовы обсуждать с Россией ограничение вооружений в любое время, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях», — сказал он (цитата по Reuters).
Таким образом Блинкен отреагировал на решение Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), о котором сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.
Объявление о приостановке участия в договоре госсекретарь США назвал «крайне прискорбным и безответственным». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с таким решением.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.