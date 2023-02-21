Столтенберг выразил сожаление после приостановки Россией участия в СНВ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением России приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), пишет Barron's.
«Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в новом договоре СНВ», – сказал Столтенберг.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал решение России о приостановке участия в CHB-III «разочаровывающим». По его словам, Соединенные Штаты «готовы в любое время обсудить с Россией ограничения стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях».
Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил об односторонней приостановке Россией участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин. Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.
По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и Росатому быть готовыми к проведению испытания своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.