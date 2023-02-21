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Песков: решение о приостановке участия РФ в ДСНВ должно быть утверждено парламентом

Ведомости

Объявленное сегодня президентом России Владимиром Путиным решение о приостановке участия страны в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должно быть утверждено парламентом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте», – ответил Песков на вопрос, как юридически будет оформлена приостановка участия России в ДСНВ.

По словам представителя Кремля, проект будет внесен в парламент «по мере готовности, оперативно».

Сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.

Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.

По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и «Росатому» быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.

СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

Ранее по теме: Столтенберг выразил сожаление после приостановки Россией участия в СНВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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