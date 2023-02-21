Песков: решение о приостановке участия РФ в ДСНВ должно быть утверждено парламентом
Объявленное сегодня президентом России Владимиром Путиным решение о приостановке участия страны в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должно быть утверждено парламентом. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте», – ответил Песков на вопрос, как юридически будет оформлена приостановка участия России в ДСНВ.
По словам представителя Кремля, проект будет внесен в парламент «по мере готовности, оперативно».
Сегодня, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.
Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.
По его словам, Вашингтон сейчас задумывается об испытаниях своего ядерного оружия. В связи с этим глава государства поручил Минобороны России и «Росатому» быть готовыми к проведению испытаний своего ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы их проведем», – подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.