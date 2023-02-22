В МИДе заявили о шансе возрождения договора о ядерных ракетах в прежнем виде
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шансы на возрождение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это полностью зависит от действий США.
«Это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания пагубности курса, который они проводят на российском направлении», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).
Ранее замминистра не исключил, что Белый дом может выйти из СНВ-III (альтернативное название договора) после его приостановки. По словам Рябкова, неизвестно, что США может предпринять дальше, но напомнил, что «американцы из договоров выходили».
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил об односторонней приостановке участия в СНВ-III, после чего внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, депутаты парламента единогласно приняли его сегодня, 22 февраля. В Совете Федерации также поддержали закон о приостановке участия России в договоре.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на приостановку договора «консолидированной». По его словам, такая реакция не дает России надеяться на готовность к переговорам, однако нужно сохранять «терпеливый поход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога».