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В МИДе заявили о шансе возрождения договора о ядерных ракетах в прежнем виде

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шансы на возрождение Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в прежнем виде есть, но это полностью зависит от действий США.

«Это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания пагубности курса, который они проводят на российском направлении», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Ранее замминистра не исключил, что Белый дом может выйти из СНВ-III (альтернативное название договора) после его приостановки. По словам Рябкова, неизвестно, что США может предпринять дальше, но напомнил, что «американцы из договоров выходили».

Президент России Владимир Путин 21 февраля в ходе послания Федеральному собранию заявил об односторонней приостановке участия в СНВ-III, после чего внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму, депутаты парламента единогласно приняли его сегодня, 22 февраля. В Совете Федерации также поддержали закон о приостановке участия России в договоре.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на приостановку договора «консолидированной». По его словам, такая реакция не дает России надеяться на готовность к переговорам, однако нужно сохранять «терпеливый поход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога».

Ранее по теме: Путин объявил о приостановке участия России в договоре по ядерным ракетам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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