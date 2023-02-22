В МИДе заявили о шансе возрождения договора о ядерных ракетах в прежнем виде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на приостановку договора «консолидированной». По его словам, такая реакция не дает России надеяться на готовность к переговорам, однако нужно сохранять «терпеливый поход в ожидании того, когда наши оппоненты созреют для нормального диалога».