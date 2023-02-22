Минобороны пообещало соблюдать ограничения договора о ядерных ракетах

«Процесс обмена уведомлениями в рамках соглашений 1988 г. между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме. С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», – сказал Ильин (цитата по «РИА Новости»).