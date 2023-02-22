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Минобороны пообещало соблюдать ограничения договора о ядерных ракетах

Ведомости

Россия продолжит обмен уведомлениями с США и будет соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по количеству носителей ядерных боезарядов. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

«Процесс обмена уведомлениями в рамках соглашений 1988 г. между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме. С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», – сказал Ильин (цитата по «РИА Новости»).

После озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о приостановке участия в договоре 21 февраля в МИДе также заявили, что РФ намерена соблюдать количественные ограничения на носители.

В ведомстве сообщили, что решение российских властей обратимо, но для этого в «Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора».

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шанс на возобновление СНВ-III (альтернативное название договора) в прежнем виде есть, но это зависит «целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания пагубности курса, который они проводят на российском направлении».

Ранее по теме: Песков назвал условие для возобновления участия России в договоре о ядерном оружии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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