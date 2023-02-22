Минобороны пообещало соблюдать ограничения договора о ядерных ракетах
Россия продолжит обмен уведомлениями с США и будет соблюдать ограничения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) по количеству носителей ядерных боезарядов. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
«Процесс обмена уведомлениями в рамках соглашений 1988 г. между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки также налажен, он существует и будет реализован в полном объеме. С точки зрения выполнения обязательств данного соглашения меры направлены на предотвращение ложных срабатываний, что является важным для поддержания стратегической стабильности», – сказал Ильин (цитата по «РИА Новости»).
После озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о приостановке участия в договоре 21 февраля в МИДе также заявили, что РФ намерена соблюдать количественные ограничения на носители.
В ведомстве сообщили, что решение российских властей обратимо, но для этого в «Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора».
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что шанс на возобновление СНВ-III (альтернативное название договора) в прежнем виде есть, но это зависит «целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания пагубности курса, который они проводят на российском направлении».