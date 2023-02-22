Песков назвал условие для возобновления участия России в договоре о ядерном оружии

«Все будет зависеть от позиции Запада. Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит. Мы сейчас видим вовлеченность НАТО в конфликт, мы видим, как говорил президент вчера, НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить во вселенский, с одной стороны. НАТО сохраняет откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране. Причем непросто вербальную позицию, на словах, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», – сказал он.