Песков назвал условие для возобновления участия России в договоре о ядерном оружии
Россия примет решение о возобновлении участия в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в зависимости от позиции Запада и от готовности «принимать во внимание нашу озабоченность». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все будет зависеть от позиции Запада. Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит. Мы сейчас видим вовлеченность НАТО в конфликт, мы видим, как говорил президент вчера, НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить во вселенский, с одной стороны. НАТО сохраняет откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране. Причем непросто вербальную позицию, на словах, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится», – сказал он.
Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Во время своего выступления он сообщил, что Россия приостановит участие в ДСНВ. Глава государства отметил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.
Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.
В тот же день он внес документ на рассмотрение в Госдуму. Сегодня, 22 февраля, нижняя палата парламента единогласно его приняла и направила на рассмотрение в Совет Федерации. Согласно тексту закона, принимать решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать президент страны. Документ вступит в силу с момента его официального опубликования.
СНВ-III был заключен 8 апреля 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.