Белоруссия предложила поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву
Белоруссия предложила поправку в проект резолюции западных стран в ГА ООН с призывом воздержаться от отправки оружия в зону конфликта на Украине, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.
Белоруссия также предлагает убрать положение с призывом к России немедленно вывести войска с Украины.
Как ранее сообщило агентство, приуроченная к годовщине начала спецоперации чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи запланирована на 22 февраля. Текст документа, который хотят принять на сессии, перекликается с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского.
В одном из вариантов текста резолюции говорится: «Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». В документе упоминается, что Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету Украины. Также в нем прописаны требования к России вывести войска в пределах международно признанных границ страны.
Зеленский представил свой мирный план в декабре 2022 г. на встрече с президентом США Джо Байденом. Среди 10 пунктов этой инициативы – освобождение всех военнопленных, восстановление «территориальной целостности» Украины и т. д.