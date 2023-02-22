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Белоруссия предложила поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву

Ведомости

Белоруссия предложила поправку в проект резолюции западных стран в ГА ООН с призывом воздержаться от отправки оружия в зону конфликта на Украине, передает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Белоруссия также предлагает убрать положение с призывом к России немедленно вывести войска с Украины. 

Как ранее сообщило агентство, приуроченная к годовщине начала спецоперации чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи запланирована на 22 февраля. Текст документа, который хотят принять на сессии, перекликается с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского.

В одном из вариантов текста резолюции говорится: «Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». В документе упоминается, что Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету Украины. Также в нем прописаны требования к России вывести войска в пределах международно признанных границ страны.

Зеленский представил свой мирный план в декабре 2022 г. на встрече с президентом США Джо Байденом. Среди 10 пунктов этой инициативы – освобождение всех военнопленных, восстановление «территориальной целостности» Украины и т. д.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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