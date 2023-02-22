Белоруссия предложила поправку в резолюцию ООН против поставок оружия Киеву

В одном из вариантов текста резолюции говорится: «Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». В документе упоминается, что Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету Украины. Также в нем прописаны требования к России вывести войска в пределах международно признанных границ страны.